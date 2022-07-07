Медведев прогнозирует отставку Шольца и Дуды после увольнения Джонсона

Дмитрий Медведев утверждает, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в Москве ожидают новости из Германии и Польши.

7 июля экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость об уходе Бориса Джонсона с должности британского премьер-министра, сообщив, что до этого политика довела слепая поддержка украины и бездарная управленческая деятельность на высшем государственном посту.

Также Медведев сообщил, что в Кремле ожидают "новости" из Германии, Польши и Прибалтики, фактически намекнув на скорую отставку Олафа Шольца, Анджея Дуды и глав Литвы, Латвии и Эстонии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 