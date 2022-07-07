Медведев прогнозирует отставку Шольца и Дуды после увольнения Джонсона
Дмитрий Медведев утверждает, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в Москве ожидают новости из Германии и Польши.
7 июля экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость об уходе Бориса Джонсона с должности британского премьер-министра, сообщив, что до этого политика довела слепая поддержка украины и бездарная управленческая деятельность на высшем государственном посту.
Также Медведев сообщил, что в Кремле ожидают "новости" из Германии, Польши и Прибалтики, фактически намекнув на скорую отставку Олафа Шольца, Анджея Дуды и глав Литвы, Латвии и Эстонии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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