Армия России предотвратила серию терактов ДРГ Украины в Херсоне
Российские военные пресекли попытку осуществления терактов на территории Херсонской области.
Днём 7 июля российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что армия России совместно с местными спецслужбами предотвратили серию потенциально громких терактов на территории Херсона.
По данным "РИА Новости", осуществляли подготовку к терактам диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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