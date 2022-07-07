Армия России предотвратила серию терактов ДРГ Украины в Херсоне

Исчезла экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, детей пришлось срочно перевезти к бабушке

Ранее женщина с дочками убежала от матери и обвинила ее в заражении сифилисом, многие считают, что Алиса нуждается в помощи.

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