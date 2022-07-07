Армия России предотвратила серию терактов ДРГ Украины в Херсоне

Российские военные пресекли попытку осуществления терактов на территории Херсонской области.

Днём 7 июля российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что армия России совместно с местными спецслужбами предотвратили серию потенциально громких терактов на территории Херсона.

По данным "РИА Новости", осуществляли подготовку к терактам диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций армии Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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