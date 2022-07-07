Литва запретила создание «зелёных коридоров» для транзита товаров в Калининград
Советник литовского президента Аста Скайсгирите сообщила, что Вильнюс не хочет решать проблему с транзитом товарных грузов в Калининград.
7 июля личный советник президента Литвы Аста Скайсгирите сообщила, что её правительство выступает против создания зелёных коридоров для транзита товарной продукции в Калининград, поскольку это противоречит санкциям Европейского союза и личному волеизъявлению администрации Вильнюса.
По словам Асты Скайсгирите, о создании подобных зелёных коридоров не может быть и речи, поскольку Вильнюс намерен запретить России провозить любую санкционную продукцию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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