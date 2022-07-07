Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астане следует разработать путь транзита казахстанской нефти без участия России.

Днём 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к администрации местной нефтяной компании "КазМунайГаз", отдав приказ наладить маршрут транзита казахстанской нефти без участия в поставках России и её логистических путей.

По данным Токаева, одним из оптимальных торговых маршрутов по сбыту нефти и нефтепродуктов из Казахстана является Транскаспийский путь, приспособленный для логистических задач официальной Астаны.