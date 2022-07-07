Daily Mail: Тереза Мэй заменит Бориса Джонсона на посту премьера Британии
Газета Daily Mail рассказала, кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона.
Британское новостное агентство Daily Mail уведомляет, что Тереза Мэй станет новым премьер-министров Великобритании вместо уходящего сегодня в отставку Бориса Джонсона. По данным британских журналистов, Мэй является глубоко приверженным партии человеком и сама вряд ли выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра, за что заслуживает доверия.
Вместе с тем репортёры Daily Mail уведомляют, что нахождение Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании будет временным и продлится до новых выборов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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