Daily Mail: Тереза Мэй заменит Бориса Джонсона на посту премьера Британии

Газета Daily Mail рассказала, кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона.

Британское новостное агентство Daily Mail уведомляет, что Тереза Мэй станет новым премьер-министров Великобритании вместо уходящего сегодня в отставку Бориса Джонсона. По данным британских журналистов, Мэй является глубоко приверженным партии человеком и сама вряд ли выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра, за что заслуживает доверия.

Вместе с тем репортёры Daily Mail уведомляют, что нахождение Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании будет временным и продлится до новых выборов.