Bloomberg назвал двух фаворитов на должность премьера Британии после ухода Джонсона

Издание Bloomberg сообщило, что должность премьер-министра Великобритании может занять бывший глава британского Минфина Риши Сунак и министр торговли Пенни Мордаунт.

Издание Bloomberg 7 июля опубликовало статью, в которой назвало самых вероятных претендентов на должность главы правительства Великобритании, которую сейчас занимает Борис Джонсон.

Наиболее вероятным кандидатом считается бывший глава британского Минфина Риши Сунак, который пользуется большим авторитетом в консервативной партии.

Также претендентом на пост премьера называют министра торговли Пенни Мордаунта.

Он считается сторонником Брекзита, обладает хорошими лидерскими способностями и наделен харизмой, отмечает Bloomberg.

Издание считает вероятными соперниками за кресло Джонсона главу минобороны Бена Уоллеса, нового министра финансов Надим Захави и главу МИДа Лиз Трасс.

Наименьшие шансы стать премьерами у министра здравоохранения Саджида Джавида и консерватора Тома Тугендхата.