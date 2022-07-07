МИД Украины: российское судно «Жибек жолы» вышло с зерном из порта Турции
Пресс-служба МИД Украины сообщило о выходе российского корабля "Жибек жолы" из турецкого порта.
Днём четверга пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что российское судно "Жибек жолы" вышло из турецкого порта Карасу, вывезя с собой крупный груз зерна. В пресс-релизе украинского МИДа утверждается, что данный груз ранее был незаконно вывезен из Украины.
Также в украинском МИДе заявили, что российский корабль "Жибек жолы" вопреки просьбе Владимира Зеленского не арестовывался в Турции, ввиду чего свободно покинул её акваторию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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