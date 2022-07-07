МИД Украины: российское судно «Жибек жолы» вышло с зерном из порта Турции

Пресс-служба МИД Украины сообщило о выходе российского корабля "Жибек жолы" из турецкого порта.

Днём четверга пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что российское судно "Жибек жолы" вышло из турецкого порта Карасу, вывезя с собой крупный груз зерна. В пресс-релизе украинского МИДа утверждается, что данный груз ранее был незаконно вывезен из Украины.

Также в украинском МИДе заявили, что российский корабль "Жибек жолы" вопреки просьбе Владимира Зеленского не арестовывался в Турции, ввиду чего свободно покинул её акваторию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 