МИД Украины: российское судно «Жибек жолы» вышло с зерном из порта Турции

Пресс-служба МИД Украины сообщило о выходе российского корабля "Жибек жолы" из турецкого порта.

Днём четверга пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что российское судно "Жибек жолы" вышло из турецкого порта Карасу, вывезя с собой крупный груз зерна. В пресс-релизе украинского МИДа утверждается, что данный груз ранее был незаконно вывезен из Украины.

Также в украинском МИДе заявили, что российский корабль "Жибек жолы" вопреки просьбе Владимира Зеленского не арестовывался в Турции, ввиду чего свободно покинул её акваторию.