США и Великобритания подняли тревогу по поводу китайского шпионажа
Директор ФБР Кристофер Рэй во время совместного выступления с генеральным директором М15 Кеном МакКаллумом заявил, что Пекин полон решимости украсть американские и британские технологии для получения конкурентной выгоды.
Он подтвердил прежние опасения по поводу экономического шпионажа и хакерских операций со стороны Китая и усилий китайского правительства по подавлению инакомыслия за рубежом.
ФБР рассматривает действия властей Китая как вызов разведке и правоохранительным органам, а также считают их наибольшей долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности Запада.
МакКалум сказал, что скрытое давление китайского правительства по всему миру является самой важной проблемой на сегодняшний день.
Говоря о напряженности в отношениях Китая и Тайваня, Рэй уточнил, что насильственный захват Тайбэя Пекином станет одним из самых ужасных сбоев в бизнесе, которые когда-либо видел мир.
Директор ФБС сказал, что не видит признаков ослабевания интереса Китая к Тайваню, но выразил надежду, что китайская сторона извлечет уроки из противостояния России и Украины.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй опроверг эти заявления. В электронном письме Associated Press он отметил, что Китай выступает против всех форм кибератак и борется с ними.
Опубликовано: Светлана Репина
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