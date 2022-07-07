Reuters: Бен Уоллес является фаворитом на пост лидера тори

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять место подавшего в отставку Бориса Джонсона.

7 июля международное агентство новостей Reuters сообщает, что согласно проведённому опросу YouGov, Борис Джонсон потерял поддержку среди консерваторов и не имеет ни малейшего шанса возглавлять её.

YouGov заявляет, что большая часть проголосовавших тори склоняются передать пост лидера Консервативной партии Великобритании Джонсона в руки действующего министра обороны Уоллеса, из-за скандалов экс-премьера Британии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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