Reuters: Бен Уоллес является фаворитом на пост лидера тори
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять место подавшего в отставку Бориса Джонсона.
7 июля международное агентство новостей Reuters сообщает, что согласно проведённому опросу YouGov, Борис Джонсон потерял поддержку среди консерваторов и не имеет ни малейшего шанса возглавлять её.
YouGov заявляет, что большая часть проголосовавших тори склоняются передать пост лидера Консервативной партии Великобритании Джонсона в руки действующего министра обороны Уоллеса, из-за скандалов экс-премьера Британии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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