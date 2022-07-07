Шура сильно истощал: певец борется с онкологией

Известный российский исполнитель Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, сильно потерял в весе. Он выложил в своём Телеграме снимок, где предстал сильно похудевшим.

Известный в России певец Шура (настоящее имя - Александр Медведев) опубликовал в своем Телеграм-канале новое фото, на котором видно, что звезда сцены сильно похудел.

На фотографии знаменитость с ровным загаром улыбается во весь рот, но и по лицу, и по футболке, будто снятой с чужого плеча, видно, что исполнитель значительно постройнел.

Поклонники также заметили, что на голове знаменитости нет ни единого волоска. Шура вот уже несколько лет подряд борется с раковым заболеванием.

Недавно добившись ремиссии, популярный исполнитель стал показываться на людях.

В конце 2021 года артист был участником музыкального шоу на канале НТВ "Суперстар! Возвращение", в котором стал победителем.

Это был второй сезон музыкальной программы, где участниками стали звёзды российской сцены, которые были очень популярны в 80 - 90-е и нулевые годы.

В музыкальном состязании засветились Шура, Авраам Руссо, экс-участник коллективов "Форум" и "Электроклуб" Виктор Салтыков, исполнительницы Любаша, Анастасия, Наталия Власова и Вика Цыганова, финалист 4-ого выпуска "Фабрики звёзд" Юрий Титов, а также заслуженные артисты РФ Юлиан и Алёна Апина.