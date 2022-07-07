Джонсон сообщил королеве Великобритании Елизавете II о своей отставке

Экс-премьер министр Британии позвонил в Букингемский дворец, чтобы сообщить королеве Елизавете II об уходе с поста премьер-министра.

7 июля британская газета The Sun сообщила о том, что ушедший по собственной воле в отставку с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон позвонил в Букингемский дворец.

Джонсон решил уведомить королеву Соединённого Королевства о своём намерении уйти с должность премьер-министра и обсудил подробности своего заявления, которое он сделает перед британским народом в 15:00 по московскому времени.