Джонсон сообщил королеве Великобритании Елизавете II о своей отставке
Экс-премьер министр Британии позвонил в Букингемский дворец, чтобы сообщить королеве Елизавете II об уходе с поста премьер-министра.
7 июля британская газета The Sun сообщила о том, что ушедший по собственной воле в отставку с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон позвонил в Букингемский дворец.
Джонсон решил уведомить королеву Соединённого Королевства о своём намерении уйти с должность премьер-министра и обсудил подробности своего заявления, которое он сделает перед британским народом в 15:00 по московскому времени.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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