Джонсон объявил об уходе с поста премьера Британии с сохранением полномочий
Борис Джонсон сообщил, что принял решение уйти в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера местной консервативной партии.
7 июля около 14:30 по московскому времени Борис Джонсон выступил перед зданием правительства Британии на Даунинг-стрит, где публично заявил, что принял решение о немедленном увольнении с должности британского премьер-министра и об уходе с поста лидера консервативной партии.
При этом Джонсон сообщил, что продолжит выполнять свои обязанности на обоих постах до выбора нового главы партии консерваторов, которые посоветовал начать немедленно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Подушка из гречки: лучшее спасение для хорошего сна и здоровой шеи
Подушки из гречневой крупы, также называемые подушками Собакава, использовались в Японии на протяжении многих веков. Они наполнены гречневой шелухой, которая пружинит под давлением, обеспечивая тем самым прочную и плавную поддержку вашей головы и шеи.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России
Володин заявил, что обстрелы Курска и Белгорода велись по приказу Бориса Джонсона
Кадыров анонсировал наступление ВС РФ на Киев для ликвидации боевиков из Чечни
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»