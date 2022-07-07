Джонсон объявил об уходе с поста премьера Британии с сохранением полномочий

Борис Джонсон сообщил, что принял решение уйти в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера местной консервативной партии.

7 июля около 14:30 по московскому времени Борис Джонсон выступил перед зданием правительства Британии на Даунинг-стрит, где публично заявил, что принял решение о немедленном увольнении с должности британского премьер-министра и об уходе с поста лидера консервативной партии.

При этом Джонсон сообщил, что продолжит выполнять свои обязанности на обоих постах до выбора нового главы партии консерваторов, которые посоветовал начать немедленно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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