Джонсон: новый премьер-министр Британии будет поддерживать украинцев

Экс-премьер министр Великобритании гарантирует продолжение оказания помощи Украине новым премьер-министром.

7 июля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своей прощальной речи пообещал, что политик, который займёт пост главы британского правительства, будет оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.

Также Джонсон отметил, что в политике никто не остаётся неизменным и заявил о своём желании оказывать содействие новому премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании.