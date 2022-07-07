Джонсон: новый премьер-министр Британии будет поддерживать украинцев

Экс-премьер министр Великобритании гарантирует продолжение оказания помощи Украине новым премьер-министром.

7 июля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своей прощальной речи пообещал, что политик, который займёт пост главы британского правительства, будет оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.

Также Джонсон отметил, что в политике никто не остаётся неизменным и заявил о своём желании оказывать содействие новому премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 