Трасс: Джонсон принял правильное решение

Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала решение Бориса Джонсона уйти в отставку.

7 июля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в пресс-релизе сообщила, что полностью поддерживает решение бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона уйти в отставку.

Сам британский экс-премьер Джонсон заявил гражданам Соединённого Королевства, что ему очень жаль уходить с лучшей работы в жизни, однако в политике никто не остаётся неизменимым.