Президент Казахстана Токаев решил наладить транзит нефти в обход РФ

Касым-Жомарт Токаев приказал национальной нефтегазовой компании разработать маршрут подачи нефти в обход России.

В четверг, 7 июля 2022 года, пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева сообщила, что казахстанский лидер дал указание национальной нефтегазовой компании «КазМунайГазу» диверсифицировать поставки нефти.

Помимо этого Токаев поручил заняться поиском новых инвесторов для развития нефтяной промышленности в Казахстане и модернизировать все морские порты на территории государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 