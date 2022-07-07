Президент Казахстана Токаев решил наладить транзит нефти в обход РФ
Касым-Жомарт Токаев приказал национальной нефтегазовой компании разработать маршрут подачи нефти в обход России.
В четверг, 7 июля 2022 года, пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева сообщила, что казахстанский лидер дал указание национальной нефтегазовой компании «КазМунайГазу» диверсифицировать поставки нефти.
Помимо этого Токаев поручил заняться поиском новых инвесторов для развития нефтяной промышленности в Казахстане и модернизировать все морские порты на территории государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Подушка из гречки: лучшее спасение для хорошего сна и здоровой шеи
Подушки из гречневой крупы, также называемые подушками Собакава, использовались в Японии на протяжении многих веков. Они наполнены гречневой шелухой, которая пружинит под давлением, обеспечивая тем самым прочную и плавную поддержку вашей головы и шеи.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России
Володин заявил, что обстрелы Курска и Белгорода велись по приказу Бориса Джонсона
Кадыров анонсировал наступление ВС РФ на Киев для ликвидации боевиков из Чечни
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»