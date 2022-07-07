Президент Казахстана Токаев решил наладить транзит нефти в обход РФ

Подушка из гречки: лучшее спасение для хорошего сна и здоровой шеи

Подушки из гречневой крупы, также называемые подушками Собакава, использовались в Японии на протяжении многих веков. Они наполнены гречневой шелухой, которая пружинит под давлением, обеспечивая тем самым прочную и плавную поддержку вашей головы и шеи.

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