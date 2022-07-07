Bloomberg: Хабек просит Канаду поставить ФРГ турбину для «Северного потока»

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек обратился к правительству Канады с просьбой помочь в восстановлении работы российского газопровода "Северный поток".

Американская газета Bloomberg сообщает, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек обратился к канадскому правительству с требованием поставить трубину Siemens, которая технически способна восстановить полномасштабную работу российского газопровода "Северный поток", после чего газ из России вновь начнёт попадать в Германию.

При этом Хабек отметил, что Канада может направить турбину Siemens не Москве, а Берлину, тем самым минуя ранее введённые антироссийские санкции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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