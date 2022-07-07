Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала отставку Бориса Джонсона.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась о решении премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку.
Она заявила, что данный шаг был единственным верным для Бориса Джонсона и всей Британии решением.
Трасс также отметила, что одобряет его решение и поддерживает сделанный Джонсоном выбор.
Отметим, что Борис Джонсон сегодня, 7 июля, объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании.
Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку народу Украины.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Подушка из гречки: лучшее спасение для хорошего сна и здоровой шеи
Подушки из гречневой крупы, также называемые подушками Собакава, использовались в Японии на протяжении многих веков. Они наполнены гречневой шелухой, которая пружинит под давлением, обеспечивая тем самым прочную и плавную поддержку вашей головы и шеи.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России
Володин заявил, что обстрелы Курска и Белгорода велись по приказу Бориса Джонсона
Кадыров анонсировал наступление ВС РФ на Киев для ликвидации боевиков из Чечни
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»