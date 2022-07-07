Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что рада отставке Джонсона

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала отставку Бориса Джонсона.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась о решении премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку.

Она заявила, что данный шаг был единственным верным для Бориса Джонсона и всей Британии решением.

Трасс также отметила, что одобряет его решение и поддерживает сделанный Джонсоном выбор.

Отметим, что Борис Джонсон сегодня, 7 июля, объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку народу Украины.