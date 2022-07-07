Володин заявил, что обстрелы Курска и Белгорода велись по приказу Бориса Джонсона

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил Бориса Джонсона в обстрелах российских городов.

Глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам Володина, именно Джонсон стоят за обстрелами российских городов Вооруженными силами Украины.

Также он назвал Джонсона одним из тех, кто стоит за идеей "воевать против России до последнего украинца".

Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца", - написал Володин.

Отметим, что отставку Джонсона одобрили и в Великобритании. Так, глава МИД страны Лиз Трасс поддержала решение о его уходе.