Хабек умоляет Канаду вернуть турбину для «Северного потока»

Глава Минэкономики Германии Хабек просит Канаду вернуть турбину для "Северного потока".

Глава Министерства экономики Германии и вице-канцлер страны Роберт Хабек попросил Канаду вернуть находящуюся на ремонте турбину для "Северного потока".

Также он отметил, что просит об этом скрепя сердцем. передает официальный телеграм-канал издания РБК.

"Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть находящуюся там на ремонте турбину Siemens для "Северного потока". «Я прошу об этом скрепя сердце", — добавил министр", - пишет РИА.

Хабек добавил, что если дело в юридических вопросах, связанный с санкциями, то турбину можно вернуть не в Россию, а в Германию.