Хабек умоляет Канаду вернуть турбину для «Северного потока»
Глава Минэкономики Германии Хабек просит Канаду вернуть турбину для "Северного потока".
Глава Министерства экономики Германии и вице-канцлер страны Роберт Хабек попросил Канаду вернуть находящуюся на ремонте турбину для "Северного потока".
Также он отметил, что просит об этом скрепя сердцем. передает официальный телеграм-канал издания РБК.
"Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть находящуюся там на ремонте турбину Siemens для "Северного потока". «Я прошу об этом скрепя сердце", — добавил министр", - пишет РИА.
Хабек добавил, что если дело в юридических вопросах, связанный с санкциями, то турбину можно вернуть не в Россию, а в Германию.
Опубликовано: Николай Скира
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