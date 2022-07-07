Константин Меладзе перевез из Украины в Италию свою бывшую жену вместе с детьми
С первой супругой Яной Сумм продюсер прожил 19 лет. У них трое совместных детей: дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий.
Продюсер Константин Меладзе вместе с Верой Брежневой в конце февраля перебрались в Италию. Первой сюда прилетели Вера с младшей дочерью Сарой. Старшая, Соня Киперман, учится в США.
В курортном городе Италии Форте-деи-Марми у Константина и Веры есть квартира, где они теперь и проживают.
Как стало известно Вумен.ру, 59-летний продюсер привез в Италию и свою первую жену с детьми - Яну Сумм.
Они были женаты с 1994-го по 2013 годы. Яна редко появлялась на публике, женщина посвятила свою жизнь дому и воспитанию детей.
У Константина и Яны трое совместных детей. Старшей Алисе 22 года, Лии — 18 лет. Сыну Валерию, названному так в честь знаменитого дяди, недавно исполнилось 17 лет. У молодого человека диагноз «аутизм», он окружен заботой и вниманием близких.
Издание со ссылкой на СМИ сообщает, что доходы Константина упали. Ряд контрактов разорван, гастроли артситов приостановлены. Тем не менее, недавно на Кипре группа ВИА Гра выступила перед русскими туристами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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