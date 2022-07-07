Лидер Little Big рассказал, как к нему относятся в Америке

Лидер эпатажного музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал американским журналистам о том, как относятся к нему в США после переезда из России.

Российский артист, участник группы "Little Big" Илья Прусикин не намерен возвращаться в Россию. Об этом исполнитель рассказал в интервью представителям СМИ США. Также он поведал об отношении к нему со стороны американцев после того, как он покинул территорию РФ.

24 июня музыкальный коллектив выпустил антивоенную композицию с клипом, где чётко прослеживается призыв остановить спецоперацию в Украине. Сразу же после этого представители эпатажной группы заявили, что намерены вести свою деятельность в Америке.

Слухи об отъезде Little Big из России ходили и до этого в течение нескольких месяцев.

Прусикин отметил, что США - культурное государство. Здесь присутствует место для каждого. И несмотря на неверные представления соотечественников, в Америке никто не относится к русским плохо. "Всем на всех пофиг".

Ты русский - хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно.

Артист утверждает, что в штатах есть место представителям каждой национальности. За всё время, которое он пребывает в государстве, ни о какой отмене русской культуры он даже не слышал.

По словам Прусикина, прибыть в США было делом затруднительным. Для того чтобы получить визу, нужно было через многое пройти. Сегодня в РФ осталась часть группы, которая испытывает сложности с отъездом.