Лепс первый раз назвал виновника разрыва со своей супругой
Российский исполнитель Григорий Лепс впервые назвал виновника его развода с теперь уже бывшей женой Анной Шаплыковой.
Известный российский певец Григорий Лепс решил пуститься в откровения относительно официального расставания со своей второй супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет. Исполнитель не стал скрывать, что очень сильно обидел бывшую жену.
Развёлся Лепс с Шаплыковой несколько месяцев назад. 59-летний певец не делился эмоциями по поводу в прессе. А недавно селебрити всё-таки назвал виновника краха его семейной жизни.
Сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила.
Звезда сцены заявил, что ни он, ни его экс-возлюбленная не намерены делать из своего расставания мировой бестселлер.
Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет.
Лепс всё же рад, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради своих наследников. В этом браке родились дочери Ева, Николь и сын Иван.
Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине.
Исполнитель отметил, что несмотря на то, что когда брак дал трещину он и его тогда ещё супруга не смогли найти в себе силы двигаться дальше.
И причины - я и мое поведение.
Такие итоги сказанному подвёл музыкант.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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