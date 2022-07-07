Лепс первый раз назвал виновника разрыва со своей супругой

Российский исполнитель Григорий Лепс впервые назвал виновника его развода с теперь уже бывшей женой Анной Шаплыковой.

Известный российский певец Григорий Лепс решил пуститься в откровения относительно официального расставания со своей второй супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет. Исполнитель не стал скрывать, что очень сильно обидел бывшую жену.

Развёлся Лепс с Шаплыковой несколько месяцев назад. 59-летний певец не делился эмоциями по поводу в прессе. А недавно селебрити всё-таки назвал виновника краха его семейной жизни.

Сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила.

Звезда сцены заявил, что ни он, ни его экс-возлюбленная не намерены делать из своего расставания мировой бестселлер.

Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет.

Лепс всё же рад, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради своих наследников. В этом браке родились дочери Ева, Николь и сын Иван.

Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине.

Исполнитель отметил, что несмотря на то, что когда брак дал трещину он и его тогда ещё супруга не смогли найти в себе силы двигаться дальше.

И причины - я и мое поведение.

Такие итоги сказанному подвёл музыкант.