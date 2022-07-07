Министр культуры Украины Ткаченко рассказал о способах декоммунизации монумента «Родина-мать»
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что снятие герба Советского Союза с щита статуи «Родина-мать» может повредить монументу.
Украинский министр Александр Ткаченко 7 июля написал Ткаченко в своем Telegram-канале, что декоммунизация памятника «Родина-мать» является технически сложным процессом.
Главным вопросом Ткаченко называет то, что памятник может повредиться из-за изменения нагрузки.
Министр предложил своим подписчикам выбрать один из трех вариантов того, что нужно сделать с монументом.
Первый вариант – ничего не менять, второй вариант – снять герб СССР, третий вариант – снять герб Советского Союза и заменить на герб Украины (трезубец).
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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