Министр культуры Украины Ткаченко рассказал о способах декоммунизации монумента «Родина-мать»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что снятие герба Советского Союза с щита статуи «Родина-мать» может повредить монументу.

Украинский министр Александр Ткаченко 7 июля написал Ткаченко в своем Telegram-канале, что декоммунизация памятника «Родина-мать» является технически сложным процессом.

Главным вопросом Ткаченко называет то, что памятник может повредиться из-за изменения нагрузки.

Министр предложил своим подписчикам выбрать один из трех вариантов того, что нужно сделать с монументом.

Первый вариант – ничего не менять, второй вариант – снять герб СССР, третий вариант – снять герб Советского Союза и заменить на герб Украины (трезубец).