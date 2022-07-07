Николай Цискаридзе рассказал, что он вошел в список самых умных жителей России
Он занимает в списке 95-е место. А возглавил этот рейтинг бизнесмен Роман Абрамович, туда также входят Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Партиарх Кирилл.
Народный артист России Николай Цискаридзе похвастался в соцсетях тем, что вошел в рейтинг ста самых умных людей в РФ. Артист занимает в нем 95 место.
По словам Цискаридзе, ему приятно быть в такой хорошей компании.
Как уточняет Вокруг ТВ, возглавил этот список бизнесмен Роман Абрамович. Второе место у политика Сергея Агапцова, третье - у общественного деятеля Геннадия Алференко.
В ТОП-100 также вошли Отар Кушанашвили, Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Партиарх Кирилл, Анатолий Вассерман, Тина Канделаки и другие.
Друщья и коллеги ранее отмечали эрудицию Николая. В частности, Анастасия Волочкова назвала народного артиста России гением.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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