Николай Цискаридзе рассказал, что он вошел в список самых умных жителей России

Он занимает в списке 95-е место. А возглавил этот рейтинг бизнесмен Роман Абрамович, туда также входят Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Партиарх Кирилл.

Народный артист России Николай Цискаридзе похвастался в соцсетях тем, что вошел в рейтинг ста самых умных людей в РФ. Артист занимает в нем 95 место.

По словам Цискаридзе, ему приятно быть в такой хорошей компании.

Как уточняет Вокруг ТВ, возглавил этот список бизнесмен Роман Абрамович. Второе место у политика Сергея Агапцова, третье - у общественного деятеля Геннадия Алференко.

В ТОП-100 также вошли Отар Кушанашвили, Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Партиарх Кирилл, Анатолий Вассерман, Тина Канделаки и другие.

Друщья и коллеги ранее отмечали эрудицию Николая. В частности, Анастасия Волочкова назвала народного артиста России гением.