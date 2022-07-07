Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
Нлава Главного управления разведки Беларуси Руслан Косыгин утверждает, что белорусские войска могут нанести ракетный удар по территории Польши.
Вечером 7 июля директор ГРУ Беларуси Руслан Косыгин сообщил, что в случае агрессивного милитаристского поведения руководства Польши белорусская армия ставит своей первоочередной целью нанесение серии ракетных ударов по территории польского государства.
По словам Косыгина, вооружённые силы Беларуси могут обстрелять не только центры принятия военно-политических решений, но и инфраструктурные объекты военного, экономического и транспортного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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