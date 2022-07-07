Американским фармацевтам разрешили выписывать таблетки от COVID
Фармацевты в США теперь могут назначать пациентам лекарство от COVID-19 Pfizer Paxlovid. В управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что предварительно необходимо проводить скрининг пациентов.
Данный противовирусный препарат ранее назначался только врачами. Он помогает сдерживать худшие последствия коронавируса.
Эта мера принята в связи с ростом количества случаев смертей и госпитализаций, но показатели все еще находятся на самом низком уровне с начала вспышки коронавируса в 2020 году.
Чиновники администрации Байдена несколько месяцев работали над расширением доступа к Паксловиду. Препарат особенно эффективен, если его использовать на ранней стадии заболевания.
Паксловид нужно принимать в течение пяти дней после появления симптомов болезни. Препарат не назначается при тяжелых патологиях почек и печени, заболеваниях сердца, при раке и диабете.
Фармацевты отмечают, что в некоторых регионах людям бывает сложно записаться к врачу, чтобы им выписали препарат.
Но пациентам придется предоставлять фармацевтам свои медицинские записи, чтобы те могли назначить им лекарство.
Согласно результатам исследований, препарат снижает количество госпитализаций и смертей среди непривитых пациентов почти на 90%.
Опубликовано: Светлана Репина
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