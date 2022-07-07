Макаревич рассказал о своих эмоциях во время обряда обрезания сына

Музыкант не скрывает, что на него обряд произвел тяжелейшее впечатление, он не может поверить, что ребенок не пережил неприятных ощущений.

Андрей Макаревич рассказал, что его сыну сделали обрезание. Лидер группы «Машина времени» признался, что очень переживал за младенца.

Музыкант не скрывает, что на него обряд произвел тяжелейшее впечатление.

Он уточнил, что его уверяли в безболезненности процедуры, однако он не «может поверить», что сын во время процедуры не испытывал неприятных ощущений.

Жена Макаревича Эйнат Кляйн ранее сообщала, что не намерена оформлять ребенку гражданство РФ. Она считает, что израильский паспорт «перекроет все 99,9% потребностей» сына.

Эйнат уверена в том, что "настоящий" еврей должен жить в Израиле.