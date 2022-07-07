Рис в автомобиле: какие проблемы он может решить
Рис одна из самых популярных каш во всем мире, а в странах Азии она считается вторым хлебом. Как рис может помочь в салоне автомобиля?
Рис - это не только вкусная и полезная каша, но также ценная атрибутика для автомобиля. На Земле его употребляют практически 60% населения земного шара. Как же используется рис для автомобиля?
Поглотитель влаги
Наверное все знают, рис прекрасно впитывает в себя влагу. При этом не хуже, чем силикагель, который можно найти в каждой коробке из-под новой обуви. Способ спасения утонувшего телефона с помощью риса знают все.
Маленькие крупинки отлично справляются с впитыванием воды там, где это сложнее всего. Храня небольшой мешочек риса в салоне машины можно снизить влажность под багажником или под сидениями.
Устранение запахов
Если держать рис в машине можно наверняка избавиться от плохих запахов. Это будет полезно тем, кто любит в машине сильно покурить или при перевозке животных. Но стоит понимать, что если запахи сильные, то крупы нужно будет много.
Рис и антифриз
Нередки случаи, когда может стекать антифриз на ноги водителю, который считается крайне токсичным. В классическом случае может помочь мойка, но рис сможет сыграть также отличную помощь. Достаточно оставить рис на ночь и утром убрать впитавшие в себя всю жидкость токсин.
Опубликовано: Силивончик Алина
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