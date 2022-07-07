США ввели санкции против китайских и эмиратских компаний за содействие в продаже иранской нефти

США обвинили компании из ОАЭ и Китая в содействии в доставке и продаже иранской нефти и нефтехимической продукции в Восточную Азию.

Американский Минфин заявил, что сеть юридических и физических лиц использовала подставные компании в странах Персидского залива, чтобы упростить продажу иранских товаров на сотни миллионов долларов в Китай и другие страны Восточной Азии.

Вашингтон е в первый раз упоминает об экспорте иранской нефтехимической продукции через китайские компании.

Во многом это связано с проблемами в заключении ядерной сделки. Недавние переговоры между США и Ираном в Дохе не принесли ощутимых результатов.

Под санкции попала иранская компания Jam Petrochemical Company, которую обвиняли в экспорте нефтехимической продукции в Восточную Азию, в том числе для доставки в Китай.

По данным Минфина США, компания Edgar Commercial Solutions FZE из ОАЭ закупала и экспортировала в Китай нефтехимическую продукцию у иранских компаний, попадающих под санкции.

В последние годы нефтеперерабатывающие предприятия Китая закупали крупные объемы иранской нефти, несмотря на санкции США.

Бывший чиновник ведомства Брайан О'Тул заявил, что Китаю следует прекратить импорт иранской нефти, пока Тегеран не согласует условия ядерной сделки.