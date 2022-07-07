Садальский рассказал о жутком поступке Нины Марковой на похоронах Нонны Мордюковой

Российский актёр Станислав Садальский пустился в воспоминания, вспомнив ужасный поступок его коллеги Нины Марковой во время, когда хоронили Нонну Мордюкову.

Звезда советского и российского экрана Нонна Мордюкова ушла от нас 6 июля 2008 году. Однако её коллега Станислав Садальский до сей поры хорошо помнит один очень странный и одновременно жуткий поступок подруги Нонны Викторовны Риммы Марковой на похоронах именитой артистки.

Маркова и Мордюкова были заядлыми подругами много лет. Обе знаменитости отличались вздорным нравом, но очень тепло и с уважением относились друг к другу. Даже когда хоронили экс-супругу Вячеслава Тихонова Маркова не могла сдержаться.

Станис Садальский хорошо знал обеих подруг.

На похоронах Нонны ее лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь - бросила Мордюковой в могилу свою фотографию. Я тогда сказал: "Римма, ты дура? Зачем?!" - "Чтобы ей там не так скучно было".

Перед кончиной Нонна Викторовна тяжело болела, тая на глазах.

Сама Римма Васильевна ушла через 7 лет после приятельницы. Умирала она страшно: онкология убила её.

В конце 2000-х у известной актрисы обнаружили рак на шее, когда она случайно травмировала родинку, а на этом месте и возникло злокачественное образование.

Во второй раз рак проявился рак через несколько лет, поразив яичники. После онкология добралась и до кишечника.