Диетолог Татьяна Якушева рассказала какой белок лучше - растительный или животный

Тема мясоедов и вегетарианцев не утихает ни на минуту. Вопрос один: какие белки для организма лучше - растительные или животные?

Белок является строительным элементом человеческого тела, и ведутся споры о том, является ли белок растительным или животным. В то время как некоторые эксперты считают, что растительный белок лучше, чем животный, есть много мнений, которые считают наоборот. Разобраться в этом вопросе поможет врач-диетолог Татьяна Якушева.

Несомненно растительные белки полезны и в какой-то степени легче усваиваются. Однако, новое исследование показало, что белки в модельном растительном заменителе не так доступны клеткам, как белки курицы. Животные белки больше адаптированы к нашему организму.

Исследователи создали модель альтернативного мяса из соевого и пшеничного глютена с помощью процесса экструзии. При вскрытии внутри материала были длинные волокнистые кусочки, как у курицы. Затем приготовленные кусочки заменителя и куриного мяса измельчали ​​и расщепляли ферментом, который люди используют для переваривания пищи.

Тесты in vitro показали, что пептиды заменителей мяса менее водорастворимы, чем пептиды из курицы, а также хуже усваиваются клетками человека. С этим новым пониманием исследователи говорят, что следующим шагом будет определение других ингредиентов, которые могут помочь увеличить поглощение пептидов заменителями мяса на растительной основе.

А пока вегетарианцам стоит задуматься о пользе своего здоровья, т.к. куриное мясо все-таки лучше в качестве строительного материала для организма.