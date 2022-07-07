Чтобы сэкономить, невеста сделала фальшивый свадебный торт
Свадьбы могут обойтись недёшево, а потому уловки женихов и невест, стремящихся хоть немного сэкономить, понятны всем и нареканий не вызывают.
Однако, эта невеста вызвала в свой адрес немало возмущения. Хитроумная дама решила заменить дорогой свадебный торт подделкой. То есть на столе будет красоваться фальшивое лакомство, сделанное из поролона, пенопласта и замазки.
Такой реквизит дешевле, чем настоящий торт из кондитерской.
Но люди уверены, что искусственные торты хороши лишь для украшения витрин и фотосессий. Ставить на стол десерт, который никому не удастся попробовать — это дурной тон.
Кроме того, ради экономии можно было бы вообще обойтись без торта. По крайней мере, это было бы честнее по отношению к гостям.
Опубликовано: Антон Райт
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