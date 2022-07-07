Маме, купившей много игрушек на распродаже, пришлось оправдываться в интернете

Карла Старр похвасталась в соцсетях своим невероятно удачным походом в магазин «Asda» (Великобритания).

Мать семейства попала на распродажу и сумела потратить всего 15,36 фунтов за целую кучу игрушек. Собственно, эту гору она сфотографировала и выложила в интернет.

Но, как это нередко бывает, на даму набросились тролли, обвинившие её в потребительстве и в том, что после неё игрушек никому не достанется.

Карла не боится негатива, предоставив отличное оправдание — у неё шестеро детей, так что все купленные игрушки окажутся востребованными.

Случай женщины вызвал в соцсетях дискуссию по поводу того, что по непонятной причине стало осуждаться то, что человек пользуется распродажей и покупает много каких-либо товаров.

Карлу заверили, что она вообще не обязана была хоть как-то оправдываться за удачную покупку. Если женщине повезло угодить на распродажу — вполне можно этим похвалиться.