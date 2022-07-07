Приятелям не пришлось платить за огромную пиццу, ведь они сумели съесть её в установленный срок

Ресторану «Bronx Kitchen» (Нортгемптон, Англия) есть чем порадовать самых голодных клиентов.

Там подаётся закуска, по праву считающаяся самой большой пиццей в Великобритании. Огромная пицца размером 90 на 90 сантиметров подаётся с различными вариантами начинки.

Стоит 12000-калорийное кулинарное чудо 120 фунтов, но у любого любителя покушать есть шанс получить пиццу бесплатно.

Достаточно лишь принять участие в состязании и уничтожить закуску за положенное время. Компании из четырёх человек даётся на это полчаса, а двум посетителям нужно уложиться в час.

Первыми, кому не пришлось платить за пиццу, стали Макс Стэнфорд, профессиональный едок и благотворитель, и его друг Джек Сквайрс, тренер по фитнесу.

Приятели уничтожили пиццу за 48 минут. Они не только получили деньги обратно, но и прославились, ведь их фото украсило стену ресторана. Плюс не стоит забывать и о полученном удовольствии, ведь пицца действительно не только огромна, но и вкусна.