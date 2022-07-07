Приятелям не пришлось платить за огромную пиццу, ведь они сумели съесть её в установленный срок
Ресторану «Bronx Kitchen» (Нортгемптон, Англия) есть чем порадовать самых голодных клиентов.
Там подаётся закуска, по праву считающаяся самой большой пиццей в Великобритании. Огромная пицца размером 90 на 90 сантиметров подаётся с различными вариантами начинки.
Стоит 12000-калорийное кулинарное чудо 120 фунтов, но у любого любителя покушать есть шанс получить пиццу бесплатно.
Достаточно лишь принять участие в состязании и уничтожить закуску за положенное время. Компании из четырёх человек даётся на это полчаса, а двум посетителям нужно уложиться в час.
Первыми, кому не пришлось платить за пиццу, стали Макс Стэнфорд, профессиональный едок и благотворитель, и его друг Джек Сквайрс, тренер по фитнесу.
Приятели уничтожили пиццу за 48 минут. Они не только получили деньги обратно, но и прославились, ведь их фото украсило стену ресторана. Плюс не стоит забывать и о полученном удовольствии, ведь пицца действительно не только огромна, но и вкусна.
Опубликовано: Игнат Ветров
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