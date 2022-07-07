Хозяйка, накричавшая на пса, заодно напугала рабочего, который прокладывал интернет-кабель

Женщина, у которой живёт пёс по кличке Майк, никогда в жизни не причинила бы зла любимцу. Но порой его поведение так раздражает, что хозяйка вполне может раскричаться.

Майк решил, что будет очень весело лаять в окошко, но дама отволокла непослушного пса на второй этаж дома, где дала волю своему гневу, костеря животное на чём свет стоит и угрожая побить его.

В итоге всё закончилось миром, но наша героиня не учла одно обстоятельство — в её доме в тот момент трудился рабочий, прокладывавший интернет-кабель.

Заинтересовавшись, почему мастер так долго возится, домовладелица нашла мужчину, пребывавшего в страшном смущении.

Тот пояснил, что давно закончил, но не находил в себе сил уйти из дома, где, вполне вероятно, совершается домашнее насилие.

Из-за того, что кличка питомца является человеческим именем, рабочий уверился, что нервная дама вот-вот изобьёт своего мужа. Мужчина решал для себя важный вопрос — стоит ли звонить в полицию.

К счастью, ситуация закончилась всеобщим смехом.

Да и пользователей интернета позабавила странная ситуация. Вот только главной героине всё-таки советуют прочесть несколько книг по дрессировке собак. Хорошо, что она никогда на самом деле не ударила бы Майка, но крики — это тоже не выход.