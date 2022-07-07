Участок атакуют муравьи: эксперты подсказали, как от них избавиться
Эти насекомые главные разносчики тли, чаще всего они "базируются" на садовых деревьях, и откладывать борьбу с ними нельзя.
Если муравьи обустроили на участке муравейник, нужно взять его на штык лопаты, ссыпать в пакет и вынести в лес.
Сложнее, если муравейник подземный. Здесь важна профилактика: с участка надо убрать гниющие деревья, старые поленницы - те предметы, которые предпочитают эти вредитиели для жизни и размножения.
Бороться с муравьями можно народными способами. Они не переносят резких запахов, потому вокруг муравейников, грядок надо разложить литья аниса, измельченную ботву томатов и петрушки, полынь, дольки чеснока.
Места скопления муравьев можно посыпать измельченным древесным углем.
Очень важно не пустить муравье в сад, где они разносят тлю. Одно из проверенных средств - обработка стволов конопляным маслом.
В целях борьбы с муравьями можно обмотать стволы тонким поролоном, сверху закрепить полоски фольги. Муравьи не смогут преодолеть эту преграду, подняться по скользкой поверхности.
Вместо фольги также можно воспользоваться липкой лентой для мух.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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