Участок атакуют муравьи: эксперты подсказали, как от них избавиться

Эти насекомые главные разносчики тли, чаще всего они "базируются" на садовых деревьях, и откладывать борьбу с ними нельзя.

Если муравьи обустроили на участке муравейник, нужно взять его на штык лопаты, ссыпать в пакет и вынести в лес.

Сложнее, если муравейник подземный. Здесь важна профилактика: с участка надо убрать гниющие деревья, старые поленницы - те предметы, которые предпочитают эти вредитиели для жизни и размножения.

Бороться с муравьями можно народными способами. Они не переносят резких запахов, потому вокруг муравейников, грядок надо разложить литья аниса, измельченную ботву томатов и петрушки, полынь, дольки чеснока.

Места скопления муравьев можно посыпать измельченным древесным углем.

Очень важно не пустить муравье в сад, где они разносят тлю. Одно из проверенных средств - обработка стволов конопляным маслом.

В целях борьбы с муравьями можно обмотать стволы тонким поролоном, сверху закрепить полоски фольги. Муравьи не смогут преодолеть эту преграду, подняться по скользкой поверхности.

Вместо фольги также можно воспользоваться липкой лентой для мух.