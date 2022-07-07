ГПК Беларуси со стрельбой задержали нелегалов со шпионским оборудованием возле Литвы

Сотрудники Госпогранкомитета Беларуси произвели задержание злоумышленников, пытавшихся незаконно пересечь границу с Литвой недалеко от Полоцка.

Пресс-служба белорусского пограничного комитета сообщила, что недалеко от Полоцка, на границе с Литвой задержана группа злоумышленников, которые пытались незаконно пересечь государственную границу с Литвой. Инцидент имел место ночью 6 июля.

Известно, что белорусские пограничники задержали четырёх нарушителей границы, сделав один предупредительный и семь выстрелов по колёсам машины, в которой были найдены шесть раций, прибор навигации, тепловизор и прибор для ночного видения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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