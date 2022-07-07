Бортич отвесила пощёчину оскорбившему её звезде КВН в эфире его шоу

Известная актриса Александра Бортич во время интервью ударила по лицу звезду КВН Богдану Лисевскому, не стерпев оскорбления. Артистка принимала участие в Ютуб-шоу комика "Плюшка".

27-летняя российская актриса театра и кино Александра Бортич отвесила пощечину звезде КВН Богдану Лисевскому, оскорбившему ее во время интервью. Неприятный случай произошел, когда звезда экрана была гостьей шоу юмориста "Плюшки" на Ютубе.

Отметим, что проект Лисевского славится своими провокационными вопросами гостям. Ведущий позволил себе задать актрисе вопрос о том, нужен ли объектив для муравьев, так как у нее "маленькое лицо".

Критике "скандалист" также подверг внешний вид Бортич.

Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем.

Знаменитость отметила, что характер вопросов с ней заранее не был оговорен.

После того, как звезда КВН стал звать актрису Саньком, она возмутилась:

Что происходит? Позвоните моему агенту. Мы все это не утверждали.

Терпение актрисы резиновым не было и когда юморист стал задавать ей вопросы о картине с её участием "Я худею", намеренно пропуская букву "Д" в названии, Бортич встала с места, отвесила пощёчину дерзкому ведущему и вышла из студии.