У Илона Маска в прошлом году родилась двойня от одного из топ-менеджеров его компании

По информации Insider, в ноябре 2021 года у топ-менеджера стартапа компании Маска по разработке мозговых чипов Neuralink Шивон Зилис родились близнецы от миллиардера.

В апреле родители подали прошение об изменении имени детей, чтобы у них была фамилия отца. В мае юридическая служба удовлетворила это прошение. 

Сам Маск написал в Твиттере, что он делает все возможное в условиях кризиса нехватки населения. Падение рождаемости он назвал самой  большой опасностью, с которой сталкивается цивилизация.

Вместе с близнецами у Илона Маска теперь девять детей: двое от канадской певицы Граймс и пятеро – от писательницы Джастин Уилсон из Канады. 

Всего через месяц после рождения близнецов суррогатная мать родила Маску и Граймс ребенка, уже второго для этой пары.

Между тем в сентябре прошлого года миллиардер говорил, что наполовину разошелся с Граймс.

36-летняя Шивон Зилис является директором по операциям и специальным проектам в Neuralink. Руководителем и  соучредителем проекта выступает Илон Маск.

Зилис также указана как член совета директоров исследовательской фирмы OpenAI, соучредителем которой является Маск.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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