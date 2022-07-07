У Илона Маска в прошлом году родилась двойня от одного из топ-менеджеров его компании
По информации Insider, в ноябре 2021 года у топ-менеджера стартапа компании Маска по разработке мозговых чипов Neuralink Шивон Зилис родились близнецы от миллиардера.
В апреле родители подали прошение об изменении имени детей, чтобы у них была фамилия отца. В мае юридическая служба удовлетворила это прошение.
Сам Маск написал в Твиттере, что он делает все возможное в условиях кризиса нехватки населения. Падение рождаемости он назвал самой большой опасностью, с которой сталкивается цивилизация.
Вместе с близнецами у Илона Маска теперь девять детей: двое от канадской певицы Граймс и пятеро – от писательницы Джастин Уилсон из Канады.
Всего через месяц после рождения близнецов суррогатная мать родила Маску и Граймс ребенка, уже второго для этой пары.
Между тем в сентябре прошлого года миллиардер говорил, что наполовину разошелся с Граймс.
36-летняя Шивон Зилис является директором по операциям и специальным проектам в Neuralink. Руководителем и соучредителем проекта выступает Илон Маск.
Зилис также указана как член совета директоров исследовательской фирмы OpenAI, соучредителем которой является Маск.
Опубликовано: Светлана Репина
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