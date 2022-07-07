Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Владимир Путин утверждает, что российские войска не использовали всех возможностей во время военной спецоперации на Украине.
В ходе выступления перед российский парламентом 7 июля Владимир Путин сообщил, что на Западе и в Украине всё чаще звучат призывы о необходимости победить Россию военным путём на поле боя.
По словам Путина, недоброжелатели России могут попробовать её победить, однако им следует помнить, что российская армия ещё не начала ничего "всерьёз" на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
Додон: самолёты ВВС США тайно поставляют оружие в Молдавию
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Бортич отвесила пощёчину оскорбившему её звезде КВН в эфире его шоу
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер