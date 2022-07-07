Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине

Владимир Путин утверждает, что российские войска не использовали всех возможностей во время военной спецоперации на Украине.

В ходе выступления перед российский парламентом 7 июля Владимир Путин сообщил, что на Западе и в Украине всё чаще звучат призывы о необходимости победить Россию военным путём на поле боя.

По словам Путина, недоброжелатели России могут попробовать её победить, однако им следует помнить, что российская армия ещё не начала ничего "всерьёз" на Украине.