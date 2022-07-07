Разработавшая World of Tanks компания Wargaming продала бизнес в Беларуси и РФ

Компания-разработчик Wargaming объявила о продаже всего своего бизнеса на территории Республики Беларусь и России.

Вечером 7 июля белорусские новостные Telegram-каналы сообщили, дочерние компании Wargaming "Гейм стрим" и "Леста" выкуплены гражданином России Маликом Хатажаевым.

Таким образом права на весь бизнес белорусской IT-компании Wargaming в России и Беларуси перешли к одному человеку, который ранее уже владел дочерней фирмой "Леста". Сама сделка купли-продажи была заключена 1 июля на Кипре.

