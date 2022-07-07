Китайский производитель чипов SMIC заявил, что никогда не работал с российскими клиентами

Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) заявил, что у него никогда не было клиентов из России.

Это позволило снять опасения инвесторов по поводу возможного введения санкций Вашингтоном.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо сказала, что Вашингтон может фактически закрыть китайскую компанию, лишив ее доступа к американским инструментам и программному обеспечению за продажу полупроводников в Россию.

В декабре 2020 года SMIC была добавлена в торговый черный список США. Из-за этого американские поставщики не могут передавать оборудование и материалы шанхайской компании без согласия Вашингтона.

В июне правительство США добавило в черный список еще 25 китайских компаний, включая пять организаций, которые подозревают в связях с российскими военными.

SMIC использует технологии и оборудование американского происхождения для узлов обработки микросхем. Между тем технический процесс отстает от использования технологий в южнокорейской Samsung.

Отношения между Пекином и Вашингтоном становятся все более напряженными, и SMIC исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи из-за низких объемов торгов и высоких затрат.

В Шанхае компания стала публичной в июле 2020 года.