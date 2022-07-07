Путин обвинил коллективный Запад в развязывании войны на Украине
Российский президент Путин уверен, что страны Запада виновны в начале активной фазы боевых действий на Украине.
В четверг вечером Владимир Путин сообщил, что Россия не начинала войну на Украине: по мнению российского президента, ответственность за старт боевых действий внутри этой страны полностью лежит на странах коллективного Запада, среди которых помимо США фигурируют такие организации как Евросоюз и НАТО.
Владимир Путин утверждает, что причиной военного столкновения России и Украины послужило нежелание западных государств признать независимость Донбасса и геноцид местного населения в этом регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Антон Шагин назвал покинувших Россию знаменитостей иудовым племенем
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Эксперты объяснили, почему не сработает ограничение цен на российскую нефть
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»