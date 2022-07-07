Путин обвинил коллективный Запад в развязывании войны на Украине

Российский президент Путин уверен, что страны Запада виновны в начале активной фазы боевых действий на Украине.

В четверг вечером Владимир Путин сообщил, что Россия не начинала войну на Украине: по мнению российского президента, ответственность за старт боевых действий внутри этой страны полностью лежит на странах коллективного Запада, среди которых помимо США фигурируют такие организации как Евросоюз и НАТО.

Владимир Путин утверждает, что причиной военного столкновения России и Украины послужило нежелание западных государств признать независимость Донбасса и геноцид местного населения в этом регионе.