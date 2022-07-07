Ангелина Вовк нелестно высказалась о Пугачёвой, пожелав ей и дальше оставаться за границей

Знаменитая ведущая Ангелина Вовк давно разочаровалась в творчестве Аллы Пугачёвой и расстраиваться по поводу того, что певица останется за рубежом, и не думает.

Известная советская и российская телеведущая Ангелина Вовк рассказала о том, что давно не испытывает положительных эмоций относительно творчества Аллы Борисовны Пугачевой. По этой причине звезда экрана даёт совет артистке пребывать и дальше в Израиле.

Ангелина Михайловна Вовк - советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог, народная артистка РФ. Кавалер ордена "Ключ дружбы" - одной из высших наград Кемеровской области.

Вовк пожаловалась, что уже на протяжении долгих лет её не трогает творчество Примадонны. Ведущая считает, что артистка перестала исполнять композиции, которые близки народу.

По этой причине Ангелина Михайловна и не ждет певицу на родине.

Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать. Раньше она пела о том, что всем нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду. Да Бог с ней, пусть живет и царствует в своем Израиле.

Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и детьми долгое время пребывала в Израиле. Недавно звёздное семейство переместилось в Юрмалу.