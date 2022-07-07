Путин: Западу удалось сдержать Россию войной и санкциями
Путин утверждает, что странам Запада удалось сдержать Россию путём санкционного давления и военными действиями.
Во время выступления перед российскими партийными политиками Владимир Путин признал, что страны коллективного Запада смогли сдержать Россию путём развязывания войны на Украине и новыми санкционными мерами в отношении официальной Москвы.
При этом Путин подчёркивает, что Запад развязал войну на территории Донбасса и Украины ещё в 2014 году, когда отказался признать суверенность Донецкой и Луганской Народных республики, покровительствуя притеснения населения данных государственных объединений со стороны украинцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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