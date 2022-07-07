Путин: Западу удалось сдержать Россию войной и санкциями

Путин утверждает, что странам Запада удалось сдержать Россию путём санкционного давления и военными действиями.

Во время выступления перед российскими партийными политиками Владимир Путин признал, что страны коллективного Запада смогли сдержать Россию путём развязывания войны на Украине и новыми санкционными мерами в отношении официальной Москвы.

При этом Путин подчёркивает, что Запад развязал войну на территории Донбасса и Украины ещё в 2014 году, когда отказался признать суверенность Донецкой и Луганской Народных республики, покровительствуя притеснения населения данных государственных объединений со стороны украинцев.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 