Диетологи назвали лучшие виды перекусов, которые не мешают похудению

Смеси сухофруктов, орехов и шоколада являются отличным перекусом. Они помогают избавиться от чувства голода и восстановить энергию, но могут оказаться слишком калорийными и помешать похудению.

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус отмечает, что при использовании готовых смесей нужно обязательно читать этикетки или готовить такие миксы самостоятельно.

Хорошая комбинация – фисташки, сушеная вишня и кокосовая стружка. В фисташках меньше калорий, чем в других орехах, вишня содержит антиоксиданты и клетчатку, стружка кокоса обеспечивает сытость.

Миндаль, темный шоколад и клюква дают жир, полезный для сердца, белок и витамин С. Темный шоколад снижает потребление сахара без потери сладости.

Грецкие орехи с изюмом – это смесь, богатая кислотами омега-3, а изюм содержит клетчатку и минералы. Такую комбинацию легко приготовить самому.

Семечки подсолнуха с сушеным манго и орехом пекан достаточно питательны. Если семечки подсолены, пекан должен быть несоленым, чтобы избежать избытка натрия.

Тыквенные семечки богаты цинком, белком и полезным жиров. Их можно смешать с сушеной черникой, чтобы получить витамины для укрепления иммунитета.

Арахис с банановыми чипсами – отличная смесь для перекуса. Она вкусная, полезная и прекрасно подходит для желающих похудеть.