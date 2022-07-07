Диетологи назвали лучшие виды перекусов, которые не мешают похудению
Смеси сухофруктов, орехов и шоколада являются отличным перекусом. Они помогают избавиться от чувства голода и восстановить энергию, но могут оказаться слишком калорийными и помешать похудению.
Диетолог Лорен Харрис-Пинкус отмечает, что при использовании готовых смесей нужно обязательно читать этикетки или готовить такие миксы самостоятельно.
Хорошая комбинация – фисташки, сушеная вишня и кокосовая стружка. В фисташках меньше калорий, чем в других орехах, вишня содержит антиоксиданты и клетчатку, стружка кокоса обеспечивает сытость.
Миндаль, темный шоколад и клюква дают жир, полезный для сердца, белок и витамин С. Темный шоколад снижает потребление сахара без потери сладости.
Грецкие орехи с изюмом – это смесь, богатая кислотами омега-3, а изюм содержит клетчатку и минералы. Такую комбинацию легко приготовить самому.
Семечки подсолнуха с сушеным манго и орехом пекан достаточно питательны. Если семечки подсолены, пекан должен быть несоленым, чтобы избежать избытка натрия.
Тыквенные семечки богаты цинком, белком и полезным жиров. Их можно смешать с сушеной черникой, чтобы получить витамины для укрепления иммунитета.
Арахис с банановыми чипсами – отличная смесь для перекуса. Она вкусная, полезная и прекрасно подходит для желающих похудеть.
Опубликовано: Светлана Репина
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