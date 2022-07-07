Путин: пророчества выдающегося политика Жириновского сбываются

Путин дал развёрнутую характеристику Владимиру Жириновскому как политическому деятелю, признавшись в симпатии к экс-лидеру ЛДПР.

7 июля Владимир Путин сообщил, что считает погибшего Владимира Жириновского выдающимся политическим деятелем, закрепившим своё имя в новейшей истории России, поскольку его инициативы всегда были направлены на благо отечества.

Также Путин сообщил, что социально-политические прогнозы Жириновского носили характер предсказаний, которые всегда сбывались, поскольку были основаны на реальных знаниях.