Китай критикует Индию за расследования в подразделениях своих фирм
В Китае считают, что частые расследования в индийских подразделениях компаний из КНР подрывают доверие иностранных организаций и их желание инвестировать в рынок Южной Азии.
После рейдов в офисы Vivo посольство Китая в Индии заявило, что подобные действия наносят ущерб деловой репутации предприятий.
Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело обыски в десятках операционных и производственных подразделений производителя телефонов Vivo.
В Китае заявили, что фирма, связанная с Vivo, использовала поддельные документы для регистрации в Индии. Агентство конфисковало 58,7 млн долларов со 119 банковских счетов.
Ранее было проведено расследование в отношении Xiaomi India. Ее обвинили в нарушении валютного законодательства страны и конфисковали 725 млн долларов.
Руководители Xiaomi опровергли обвинения и обжаловали решение в судебном порядке. После этого Reuters сообщило, что представители компании столкнулись с угрозами физического насилия в ходе расследования.
По данным Counterpoint, китайские производители смартфонов занимают доминирующее положение на индийском рынке.
За последние два года в Индии были запрещены несколько китайских приложений, включая TikTok. Это объяснили требованиями национальной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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