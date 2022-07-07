Китай критикует Индию за расследования в подразделениях своих фирм

В Китае считают, что частые расследования в индийских подразделениях компаний из КНР подрывают доверие иностранных организаций и их желание инвестировать в рынок Южной Азии.

После рейдов в офисы Vivo посольство Китая в Индии заявило, что подобные действия наносят ущерб деловой репутации предприятий.

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело обыски в десятках операционных и производственных подразделений производителя телефонов Vivo.

В Китае заявили, что фирма, связанная с Vivo, использовала поддельные документы для регистрации в Индии. Агентство конфисковало 58,7 млн долларов со 119 банковских счетов.

Ранее было проведено расследование в отношении Xiaomi India. Ее обвинили в нарушении валютного законодательства страны и конфисковали 725 млн долларов.

Руководители Xiaomi опровергли обвинения и обжаловали решение в судебном порядке. После этого Reuters сообщило, что представители компании столкнулись с угрозами физического насилия в ходе расследования.

По данным Counterpoint, китайские производители смартфонов занимают доминирующее положение на индийском рынке.

За последние два года в Индии были запрещены несколько китайских приложений, включая TikTok. Это объяснили требованиями национальной безопасности.