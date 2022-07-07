Эксперты объяснили, почему не сработает ограничение цен на российскую нефть

G7 работает над ограничением цен на нефть из России. Эта мера рассматривается как мощное энергетическое оружие, но оно может не сработать.

Независимый нефтяной аналитик CNBC Нил Аткинсон говорит, что ограничение даст эффект только при одном условии. Нужно заставить всех ключевых производителей и потребителей работать вместе.

Вынудить всех членов ОПЕК отвернуться от партнера России непросто. Привлечь к сотрудничеству Китай и Индию еще сложнее, хотя они заинтересованы в низких ценах.

Амрита Сен из Energy Aspects считает, что все это звучит как теоретическая концепция. Она убеждена, что Россия не может принять это и не ответить.

Она также сказала, что страны во всем мире не находятся с западными политиками на одной волне с западными политиками, мнение всего мира не всегда совпадает с позицией G7.

Таким образом, странам Большой семерки нужно придумать, как установить верхний предел цен на нефть и надеяться, что Россия примет это спокойно.

Тем временем в JP Morgan полагают, что в ответ на ограничения Россия сократит экспорт, и тогда цены на нефть взлетят до 380 долларов за баррель.

К тому же G7 не успевает ограничить цены на российскую нефть. В конце года будет введено эмбарго на ее импорт морским путем.