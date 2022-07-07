Антон Шагин назвал покинувших Россию знаменитостей иудовым племенем

Звезда картин "Стиляги" и "Анка с Молдованки" Антон Шагин высказал своё мнение о знаменитостях, которые покинули Россию в тяжёлое время.

Главный герой картины Валерия Тодоровского "Стиляги" актер Антон Шагин высказал своё мнение касательно уехавших из РФ коллег Чулпан Хаматовой, Максиме Галкине. Артист считает этих личностей предателями.

Антон Александрович Шагин - российский актёр театра, кино и озвучивания, поэт. Лауреат премий Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации.

Шагин рассказал, что никогда не скрывал свою любовь к родной стране и поддерживал проведение спецоперации РФ в Украине. А так как Хаматова и Галкин решили покинуть страну, то, по мнению актёра, в их сердцах всегда была предательская жилка.

Уехавших из страны Максима Галкина и Чулпан Хаматову я считаю "иудовым племенем". Нынешняя ситуация многое проявила - значит, сердце у этих людей изначально было предательским.

Актер также считает, что уехавшие из страны звезды, не стоят внимания. Шагин призвал своих коллег и простых людей решать лучше вопросы, которые важны для них самих

Напомним, что Чулпан Хаматова живёт в Латвии уже более 4 месяцев и играет в рижском спектакле. Максим Галкин и Алла Пугачёва долгое время находились в Израиле, а теперь отправились в Юрмалу.